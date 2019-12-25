Российский министр получил Большой крест ордена Макариоса III.

Главе российского МИД Сергею Лаврову вручили высшую награду Кипра. Торжественная церемония прошла при участии президента островного государства Никоса Анастасиадиса. Глава страны вручил министру внешнеполитического ведомства РФ Большой крест ордена Макариоса III.Трансляцию мероприятия вел в прямом эфире местный телеканал RIK.

Напомним, что Никос Анастасиадис и Сергей лавров встретились в президентском дворце в Никосии. Для Кипра орден Макариоса III - высшая награда. Она основана в 1991 году в честь первого главы республики, архиепископа Макариоса III.

Лавров: Россия готова содействовать диалогу между Кипром и Турцией.