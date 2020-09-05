Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

В Минске опубликовали переговоры Германии и Польши, в котором говорится о фальсификации "отравления" Навального.

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Алексея Навального. Ролик появился в государственном белорусском СМИ. В рамках зафиксированного Минском диалога разговаривают представители администрации канцлера Ангелы Меркель по имени Ник с еще одним иностранцем по имени Майк, предположительно, из Польши.

— Отравление подтверждается точно?

— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши разговор Берлина и Варшавы

Один из участников беседы говорит о том, что нужно "отбить охоту" у Владимира Путина "совать нос" в дела Белоруссии. По его словам, наиболее эффективным путем для этого является "утопить его в проблемах" России. Его собеседник ответил, что этим чиновники его страны и занимаются. В рамках этого же диалога спикеры высказали недовольство из-за того, что Лукашенко оказался "крепким орешком", которого поддерживает Россия. Стороны обещают рассказать друг другу детали при личной встрече, а не по телефону.

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня пострадавшего перевезли в Германию. В сентябре Ангела Меркель заявила, что токсикологи нашли в образцах анализов пациента следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава Российской полиции заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден.

Der Spiegel: в организме Навального найдено вещество из группы "Новичок".

Видео: TG / Пул Первого