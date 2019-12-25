  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лавров и Вучич созвонились после скандала с постом Захаровой
Сегодня, 9:31
70
RipeHarvest

Лавров и Вучич созвонились после скандала с постом Захаровой

0 0

Белград резко отреагировал на публикацию Захаровой про переговоры Вучича и Трампа.

МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич созвонились после скандала с постом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает российское дипломатическое ведомство.

Сербский лидер обсудил с МИДом РФ итоги переговоров главы Сербии и президента США Дональда Трампа, а также предстоящие переговоры в Брюсселе. В сообщении не упоминается, обсуждали ли Лавров и Вучич инцидент с постом Марии Захаровой. Вучич назвал публикацию официального представителя МИД РФ пошлым и примитивным. Сербский президент считает, что пост больше говорит о самой Марии Захаровой, а не о переговорах в Вашингтоне. Вучич подчеркнул, что в диалоге с Трампом отстаивал взаимодействие с Россией.

Ранее мы сообщили, что страны G7 проинформированы о выводах экспертов по диагнозу Навального. 

Теги: александр вучич, мария захарова, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии