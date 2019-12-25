Лавров и Вучич созвонились после скандала с постом Захаровой

Белград резко отреагировал на публикацию Захаровой про переговоры Вучича и Трампа.

МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич созвонились после скандала с постом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает российское дипломатическое ведомство.

Сербский лидер обсудил с МИДом РФ итоги переговоров главы Сербии и президента США Дональда Трампа, а также предстоящие переговоры в Брюсселе. В сообщении не упоминается, обсуждали ли Лавров и Вучич инцидент с постом Марии Захаровой. Вучич назвал публикацию официального представителя МИД РФ пошлым и примитивным. Сербский президент считает, что пост больше говорит о самой Марии Захаровой, а не о переговорах в Вашингтоне. Вучич подчеркнул, что в диалоге с Трампом отстаивал взаимодействие с Россией.

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