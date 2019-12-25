Страны G7 проинформированы о выводах экспертов по диагнозу Навального

Специалисты провели исследование состояния оппозиционера Алексея Навального.

Страны G7 проинформированы о выводах экспертов по диагнозу российского политика Алексея Навального. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление глав МИД.

Германия проинформировала партнеров по G7 о проведенных исследованиях. Медицинские эксперты оценили клинические и токсикологические результаты экспертизы. МИДы G7 осудили "самым решительным образом подтвержденное отравление Алексея Навального". Они продолжают следить за реакцией российских властей и требуют объяснить обстоятельства "ужасного отравления Навального".

Напомним, что 20 августа Алексей Навальный вылетел из Томска в Москву. В самолете ему резко стало плохо. Пилоты приняли решение посадить лайнер в аэропорту Омска. Оппозиционера доставили в местную больницу. Его подключили к ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы. Затем его перевезли в немецкую больницу Шарите. Накануне Навальный вышел из комы.

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