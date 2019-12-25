Ограничения вводятся на всей территории страны.

В Турции обязали всех носить маски в общественных местах. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Каждый, кто находится на территории Турции, обязан пользоваться респираторной маской во всех общественных местах – на улицах, в садах, парках, на пляжах и так далее. В документе Министерства внутренних дел уточняется, что правило не распространяется только на жилые дома. 7 сентября в Турции у нескольких россиян выявили коронавирус. Двое граждан госпитализировали, остальных отправили на карантин.

Позднее губернатор провинции Анталья в Турции Эрсин Языджи рассказал о восьми новых случаях заражения COVID-19 среди россиян. Их направили на лечение.

Ранее мы сообщили, что Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс.

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