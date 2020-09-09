Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс

По словам Трампа, его администрация каждый день работает над улучшением окружающей среды и созданием миллионов новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Президент США Дональд Трамп обвинил его соперника-демократа Джо Байдена в желании уничтожить средний класс. Об этом глава государства заявил, выступая во Флориде.

Глава государства считает, что победа Джо Байдена приведет к ухудшению ситуации в окружающей среде. Кроме того, он даст право "бесплатного прохода" для стран, которые являются мировыми лидерами в загрязнении окружающей среды. В их числе Трамп назвал Россию, Индию и Китай. Он призвал очистить свои территории от загрязнений. Он добавил, что, когда он стал президентом США четыре года назад, в Америке был самый чистый воздух.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. Джо Байден является главным соперником Трампа в этой политической гонке.

Ранее мы сообщили, что Путин не планирует переговоры с Трампом до выборов президента США.

Видео: Youtube/Fox Business