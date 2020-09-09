Путин не планирует переговоры с Трампом до выборов президента США

Представитель Кремля подчеркнул, что при необходимости лидеры могут провести телефонный разговор.

Президент России Владимир Путин не планирует переговоры с его американским коллегой Дональдом Трампом до выборов президента США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Помощник президента отметил, что "пока нет для этого поводов". Однако, российский и американский лидер часто общаются. Песков уверен, что президенты могут пообщаться по телефону. Пресс-секретарь уточнил, что, как правило, инициатива исходит иногда от Трампа, иногда от Путина, и по мере необходимости они легко созваниваются.

Напомним, что за 2020 год Путин и Трамп созвонились восемь раз. В двух случаях переговоры были трехсторонними. Тогда к беседе присоединялся король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Ранее мы сообщили, что прямую линию с Путиным в 2020 году отменили.

Видео: YT / Global News