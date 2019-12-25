Прямую линию с Путиным в 2020 году отменили

Дмитрий Песков заявил, что элементы мероприятия буту включены в итоговую пресс-конференцию президента РФ.

Прямую линию в традиционном формате с Владимиром Путиным в 2020 году отменили. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По словам чиновника, отдельные элементы прямой линии будут включены в большую пресс-конференцию, которая состоится в декабре текущего года. Это позволит политику получить обратную связь от граждан из различных регионов государства.

Дмитрий Песков заметил, что проводить мероприятие было бы излишним, так как из-за сложившихся условий Владимир Путин "проводит прямую линию уже последние несколько месяцев".

Напомним, что в последний раз прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в июне 2019 года. Он длилась более четырех часов. Ее посмотрели более 26 млн человек.

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