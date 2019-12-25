В Кремле не готовы признать наличие в Белоруссии политзаключенных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что Москва не будет контактировать с белорусской оппозицией.
Мы не готовы признать в целом наличие политических заключенных в Белоруссии.
- пресс-секретарь Дмитрий Песков
По словам помощника президента, Кремль не обладает детальной информацией об инциденте на границе с Украиной. Песков подчеркнул, что "похищение людей никоим образом нельзя одобрить". Пока Кремль получает "самую противоречивую информацию". Песков выразил надежду, что российские власти услышат какие-то заявления и разъяснения ситуации. Это позволит внести ясность в то, что произошло.
Ранее мы сообщили, что Тихановская потребовала освободить Колесникову.
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