Представитель Кремля прокомментировал ситуацию с задержанием члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

В Кремле не готовы признать наличие в Белоруссии политзаключенных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва не будет контактировать с белорусской оппозицией.

Мы не готовы признать в целом наличие политических заключенных в Белоруссии. - пресс-секретарь Дмитрий Песков

По словам помощника президента, Кремль не обладает детальной информацией об инциденте на границе с Украиной. Песков подчеркнул, что "похищение людей никоим образом нельзя одобрить". Пока Кремль получает "самую противоречивую информацию". Песков выразил надежду, что российские власти услышат какие-то заявления и разъяснения ситуации. Это позволит внести ясность в то, что произошло.

Ранее мы сообщили, что Тихановская потребовала освободить Колесникову.