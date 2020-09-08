Тихановская потребовала освободить Колесникову

Лидер оппозиции Светлана Тихановская потребовала освободить члена президиума Координационного совета (КС) Марию Колесникову. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Тихановская отметила, что похищение людей свидетельствует о "слабости и неадекватности" со стороны занимающего пост президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она попросила главу республики осознать, что КС является единственной площадкой, на которой он может общаться с гражданами Белоруссии.
Напомним, 8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что члены КС Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной. По официальной версии, Колесникова вместе с ними попыталась покинуть страну, но была вытолкнута соратниками из автомобиля. Оппозиционера задержали прямо на границе. Государственные СМИ посчитали, что данный инцидент можно считать "попыткой побега" и "прорывом".
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Видео: TG / ATN_NEWS
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