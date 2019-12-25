Министр энергетики России Александр Новак озвучил сроки погашения Белоруссией долга за газ. Об этом сообщает ТАСС.
Новак уточнил, что Белоруссия и Россия достигли "принципиальной договоренности" по вопросу погашения задолженности за поставки российского "голубого топлива".
Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов.
- Александр Новак, министр энергетики России
Он подчеркнул, что эти сроки ему озвучил министр энергетики и финансов Белоруссии Виктор Каранкевич. В республике уже сверяют задолженности и занимаются "взысканием источников для того, чтобы долг погасить".
Напомним, что Белоруссия должна России $328 млн. Об этом Новак заявил 3 сентября. В мае председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер утверждал, что республика задолжала компании за поставленный природный газ свыше $165 млн.
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Фото: pixabay
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