Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что региональная адресная инвестиционная программа по обеспечению жильем медицинских работников перенесена на 2021 год.

Власти Крыма перенесли программу по обеспечению жильем медработников. Об этом пишет ТАСС.

Аксенов подчеркнул, что Крым испытывает дефицит врачей. В марте 2020 года глава республики утверждал, что региональные власти намерены купить 300 квартир для медработников региона. Так они хотели сократить дефицит персонала медучреждений. Затем появилась информация о том, что в регионе сократят инвестиционные программы на сумму около 1 млрд рублей. Планировалось, что средства перенаправят на социальную поддержку населения в пандемию.

Глава Крыма добавил, что сама программа никуда не откладывается. Он анонсировал совещание с Минфином. 15 сентября они оценят возможности восстановления денег региональных адресных инвестиционных программ на 2020-2021 годы.

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