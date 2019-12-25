Власти Крыма перенесли программу по обеспечению жильем медработников. Об этом пишет ТАСС.
Аксенов подчеркнул, что Крым испытывает дефицит врачей. В марте 2020 года глава республики утверждал, что региональные власти намерены купить 300 квартир для медработников региона. Так они хотели сократить дефицит персонала медучреждений. Затем появилась информация о том, что в регионе сократят инвестиционные программы на сумму около 1 млрд рублей. Планировалось, что средства перенаправят на социальную поддержку населения в пандемию.
Глава Крыма добавил, что сама программа никуда не откладывается. Он анонсировал совещание с Минфином. 15 сентября они оценят возможности восстановления денег региональных адресных инвестиционных программ на 2020-2021 годы.
Ранее мы сообщили, что оценены риски для мировой экономики до конца года.
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