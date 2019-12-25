Специалисты полагают, что экономика переживает пик восстановления после кризиса.

Оценены риски для мировой экономики до конца года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

Советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс утверждает, что странам необходимо готовится к новым экономическим вызовам. Правительства государств потратили триллионы долларов в меры поддержки. Так, в США резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуацию с жильем, в Китае началась регенерация экономики, в Германии выросло производство. Рынки получили "передышку" из-за падения курса доллара.

Эксперты утверждают, что сохранить положительную динамику будет непросто. Власти должны приложить силы к стимулированию экономики. Несмотря на это, многие уже готовы приостановить меры поддержки.

Ранее мы сообщили, что названа лучшая валюта для сбережений.

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