Лучшей валютой стал швейцарский франк.

Названа лучшая валюта для сбережений. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.

Валюта Швейцарии оказалась одной из немногих, кто может сохранить стабильность на фоне пандемии коронавируса и изменения геополитического фона. По мнению эксперта, лучше всего за последние полгода себя показали шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Бабин отметил, что по росту к доллару США они опередили даже евро. Несмотря на это, в долгосрочной перспективе сохранить лидирующие позиции может только швейцарский франк. Дело в том, что он является одной из основных защитных валют.

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