Аналитики считают, что Россия хорошо подготовилась к кризису и показала падение экономики значительно ниже ожидаемого.

Стало известно, как пандемия повлияла на экономику России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

Агентство пишет, что российским политикам и экономистам удалось подготовить страну к кризису. Как оказалось, Россия сдерживает падение экономических показателей лучше, чем большинство других крупных развивающихся рынков. Экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец отметила, что экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме. Речь идет о низкой инфляции и безработице, стабильном банковском секторе и значительными финансовыми резервами.

"Ренессанс Капитал" спрогнозировал падение ВВП России в 3,3% в 2020 году и отскок в 3,8% в 2021 году. Опросы Bloomberg транслируют сокращение экономики России на 4,8%.

Ранее мы сообщили, что в Белоруссии заканчиваются золотовалютные резервы.

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