Нацбанк сообщает, что средства заканчиваются на фоне продолжающихся почти месяц акций протеста против занимающего пост президента страны Александра Лукашенко.

В Белоруссии заканчиваются золотовалютные резервы. Власти республики израсходовали за месяц 15% резервов, опустившихся до 7,4578 млрд долларов. Об этом сказано в сообщении Национального банка Белоруссии.

Курс национальной валюты начал резко падать. Так, с 1 августа по 1 сентября американский доллар вырос на 8,9%, евро – на 8,99%. Представители регулятора подчеркнули, что главная причина падения резервов заключается в продаже валюты на белорусской фондовой бирже. Нацбанк пытается удержать курс белорусского рубля от дальнейшего обрушения.

В этом году республика обязалась выплатить госдолг на 3,6 млрд долларов. Подавляющую часть платежей Минск намерен выплатить в долларах – на российский рубль приходится не более 5% от общей суммы долга.

Ранее мы сообщили, что госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой.

Фото: pixabay