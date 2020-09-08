Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о состоянии Марии Колесниковой

На данный момент сообщается, что Колесникова не нуждается в медицинской помощи.

Официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский рассказал о состоянии члена президиума Координационного совета (КС) Марии Колесниковой. Об этом пишут РИА Новости.

Госмпогранкомитет республики сообщил, что представители совета оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. По последним данным Колесникова задержана, Кравцов и Родненков покинули республику.

Бычковский уточнил, что на пути в сторону Украины оппозиционеры встретили пограничный наряд. Водитель автомобиля ускорился, создав угрозу жизни военнослужащему органов пограничной службы. По данным комитета, Колесникову "выпихнули" из автомобиля.

Ранее мы сообщили, что в Белоруссии анонсировали большое интервью с Лукашенко.

Видео: TG / ATN_NEWS