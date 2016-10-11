Госпогранкомитет Белоруссии: вооруженный человек пересек границу со стороны Украины

Он незаконно зашел на территорию Белоруссии через железнодорожный мост.

Вооруженный человек пересек границу между Белоруссией и Украиной. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссиии..

Инцидент произошел в субботу, 19 ноября у железнодорожного пункта пропуска Словечно. Камера наблюдения засняла момент, когда вооруженный человек шел в направлении государственной границы. Он незаконно зашел на территорию Белоруссии через железнодорожный мост. По данному факту проводятся проверочные мероприятия.

Ранее Лукашенко заявил, что место McDonald"s должен занять белорусский бизнес.

Видео: Telegram / Пограничный комитет Белоруссии