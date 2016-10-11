  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:37
151
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госпогранкомитет Белоруссии: вооруженный человек пересек границу со стороны Украины

0 0

Он незаконно зашел на территорию Белоруссии через железнодорожный мост.

Вооруженный человек пересек границу между Белоруссией и Украиной. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссиии..

Инцидент произошел в субботу, 19 ноября у железнодорожного пункта пропуска Словечно. Камера наблюдения засняла момент, когда вооруженный человек шел в направлении государственной границы. Он незаконно зашел на территорию Белоруссии через железнодорожный мост. По данному факту проводятся проверочные мероприятия.

Ранее Лукашенко заявил, что место McDonald"s должен занять белорусский бизнес.

Видео: Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

Теги: белоруссия, вооруженный человек, госпогранкомитет, государственная граница, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии