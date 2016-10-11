Госпогранкомитет Белоруссии: вооруженный человек пересек границу со стороны Украины

Вооруженный человек пересек границу между Белоруссией и Украиной. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссиии..
Инцидент произошел в субботу, 19 ноября у железнодорожного пункта пропуска Словечно. Камера наблюдения засняла момент, когда вооруженный человек шел в направлении государственной границы. Он незаконно зашел на территорию Белоруссии через железнодорожный мост. По данному факту проводятся проверочные мероприятия.
Ранее Лукашенко заявил, что место McDonald"s должен занять белорусский бизнес.
Видео: Telegram / Пограничный комитет Белоруссии
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