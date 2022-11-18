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Лукашенко считает, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес

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В Белоруссии сомневаются в уникальности иностранного бренда.

Президент Александр Лукашенко считает, что место иностранных ресторанов быстрого питания McDonald"s должен занять белорусский бизнес. Таким образом глава государства прокомментировал информацию об уходе зарубежной компании с территории республики. По мнению политика, жителям следует не "бросаться на заморское", а отдавать предпочтение отечественным маркам и брендам. Соответствующее мнение спикер высказал в ходе торжественного праздника, посвященного сотрудникам агропромышленного комплекса.

Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, McDonald"s уходит".

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер усомнился в уникальности у продукта, который предлагала сеть McDonald"s в стране. Он уверен в том, что местные специалисты точно также способны разрезать пополам булку, положить внутрь кусок мяса, картошку и салат. Напомним, что рестораны, работавшие как McDonald"s, с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под российским брендом "Вкусно – и точка". Сетью в республике управляет предприятие "КСБ Виктори Рестораны".

Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД Белоруссии без излишеств.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: mcdonald's, александр лукашенко, белоруссия, бизнес, мсп, ресторан быстрого питания
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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