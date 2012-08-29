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Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД Белоруссии без излишеств

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Он уточнил, что "лишних денег никогда нет, не было и не будет".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств. Об этом он заявил на встрече с руководством белорусского МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел.

Глава республики подчеркнул, что при решении вопроса об усовершенствовании системы МВД нужно избегать излишеств. Он уточнил, что "лишних денег никогда нет, не было и не будет". При этом Лукашенко заверил, что на действительно необходимые мероприятия финансирование будет выделено.

Если надо – значит, надо. Если можем потерпеть – значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предупредил западных инвесторов, желающих продать активы.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, мвд белоруссии, президент белоруссии, система
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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