В Белоруссии пригрозили национализацией предприятий.

белорусский президент Александр Лукашенко предупредил западных инвесторов, желающих продать активы о том, что власти страны не нуждаются больше во вкладчиках из Финляндии, Литвы, которые здесь "все побросали". Он отметил, что те бизнесмены, которые надеются продать свои компании-белорусские активы, не смогут выполнить задачу, так как эти предприятия будут национализированы. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами в ходе своего рабочего визита в Витебскую область.

Чтобы я близко больше не видел здесь ваших литовцев, финнов и прочее. Мы знаем, как они заходили и побросали все, повыходили. Сейчас мне сигнализируют – не хочу предприятия называть. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что в июле 2022 года правительство Белоруссии издало перечень из 190 компаний, которые работают в различных экономических направлениях. На текущий момент инвесторам из недружественных стран запрещено отчуждение долей и акций этих производств. Далее этот список был расширен.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого