Лукашенко поручил вмонтировать Всебелорусское собрание в госуправление

Глава Белоруссии рассказал о необходимости мягкой встройки ВНС, а не "ломки системы".

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил коллегам аккуратно вмонтировать Всебелорусское собрание в действующее государственное управление. Об этом политик рассказал на правительственном совещании в Минске, проводимом относительно законопроектов, которые рассматривают корректировку законодательства и нормативно правовых актов.

Усложнять не надо, но упрощаться тоже нельзя. Мы вводим новую структуру управления государством и нашим обществом. Ее надо аккуратно вмонтировать в систему, которая функционирует сегодня. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил о том, что новой белорусской конституцией, которая была принята в феврале 2022 года, в стране "замахнулись на совершенствование системы госуправления, не ломая ее". По мнению Лукашенко, в противном случае речь шла бы о революционных преобразованиях, результаты которых страна видела в середине 90-ых годов XX века, когда чиновники "сломали государство". Минск призывает сейчас ориентироваться на имеющийся опыт.

Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

