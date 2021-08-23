Лукашенко призвал белорусов ориентироваться на конституцию, а не на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан республики ориентироваться на конституцию, а не на него или политических лидеров, силы парламента или правительства. По мнению главы государства, население должно знать основные положения данного документа, "погрузиться в глубину законодательной матрицы". По словам спикера, в этом случае в стране будет фиксироваться стабильность, так как депутаты меняются, в отличие от прав.
Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Это не я придумал. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Президент уверен в том, что ни в одной стране общество не обладает обширными или всеобъемлющими знаниями своих конституции и законов, так как у людей есть некий образ жизни, в котором они понимают, что можно и нельзя совершать.
Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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