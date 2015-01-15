Глава республики отметил, что сейчас наступили непростые времена.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь предложил помочь Европе дровами. Об этом он заявил на мастер-классе на чемпионате по колке дров среди белорусских СМИ.

Глава республики отметил, что сейчас наступили непростые времена. Он призвал помочь людям за пределами Белоруссии. Также Лукашенко отметил, что Минск хочет показать, что в стране живут мирные люди, которые не хотят никакой войны.

Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко посетил чемпионат среди белорусских СМИ по колке дров.

Фото: afp.com