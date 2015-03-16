Президент Белоруссии показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил чемпионат среди белорусских СМИ по колке дров. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Глава республики провел мастер-класс для участников соревнования, которое впервые проводится в Белоруссии. Лукашенко показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду. Также президент показал навыки владения топором на полене поменьше.

Во время мастер-класса Лукашенко советовал искать трещину в том месте, когда хотят ударить топором. Он также посоветовал рубить так, чтобы "полено с колодки не падало".

Ранее Лукашенко заявил, что Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи.

Видео: YouTube / Sputnik Беларусь