Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил чемпионат среди белорусских СМИ по колке дров. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Глава республики провел мастер-класс для участников соревнования, которое впервые проводится в Белоруссии. Лукашенко показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду. Также президент показал навыки владения топором на полене поменьше.
Во время мастер-класса Лукашенко советовал искать трещину в том месте, когда хотят ударить топором. Он также посоветовал рубить так, чтобы "полено с колодки не падало".
Ранее Лукашенко заявил, что Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи.
Видео: YouTube / Sputnik Беларусь
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