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Лукашенко: Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи
Сегодня, 10:29
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Лукашенко: Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи

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По словам главы республики, Белоруссия приумножала достижения советской эпохи свершениями суверенного периода.

Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днем Октябрьской революции.

По словам главы республики, Белоруссия приумножала достижения советской эпохи свершениями суверенного периода. Он подчеркнул, что Минск бережет память о трагических событиях прошлого, увековечиваем победы и имена героев тысячелетней истории белорусского народа.

Также Лукашенко отметил, что это событие ознаменовало начало новой эпохи в истории белорусского народа.

Ранее Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку.

Фото: aa.com.tr

Теги: александр лукашенко, достижения, октябрьская революция, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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