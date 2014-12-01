Лукашенко: Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи

Минск хранит и приумножает достижения советской эпохи. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днем Октябрьской революции.
По словам главы республики, Белоруссия приумножала достижения советской эпохи свершениями суверенного периода. Он подчеркнул, что Минск бережет память о трагических событиях прошлого, увековечиваем победы и имена героев тысячелетней истории белорусского народа.
Также Лукашенко отметил, что это событие ознаменовало начало новой эпохи в истории белорусского народа.
Ранее Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку.
Фото: aa.com.tr
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