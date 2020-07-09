Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Еревана и Баку

По словам главы республики, посредничества России в урегулировании конфликта достаточно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился попытками втянуть ОДКБ в конфликт Армении и Азербайджана. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске.

По словам главы республики, посредничества России в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку достаточно. Он напомнил, что российские пограничники находятся на всех участках границы. Лукашенко призвал продолжать работу в том же направлении, но не привлекать к этому другие организации.

Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах.

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