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Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах
Сегодня, 11:43
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Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах

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По его словам, организация была создана для других целей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске.

Лукашенко отметил, что надо работать с теми странами, которые хотят работать в ОДКБ. Он призвал "забить раз и навсегда кол или столб", вокруг которого все члены организации будут вертеться и показывать миру, что они есть.

У всех есть внутриполитические проблемы, но у нас ОДКБ не для этого создана.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Минск будет возвращать долг Западу в белорусских рублях.

Фото: aa.com.tr

Теги: александр лукашенко, одкб, президент белоруссии, призыв
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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