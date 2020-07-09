По его словам, организация была создана для других целей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске.

Лукашенко отметил, что надо работать с теми странами, которые хотят работать в ОДКБ. Он призвал "забить раз и навсегда кол или столб", вокруг которого все члены организации будут вертеться и показывать миру, что они есть.

У всех есть внутриполитические проблемы, но у нас ОДКБ не для этого создана. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Минск будет возвращать долг Западу в белорусских рублях.

Фото: aa.com.tr