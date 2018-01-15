Лукашенко: Минск будет возвращать долг Западу в белорусских рублях

Он напомнил, что на Западе отказались принимать валюту из Белоруссии.

Минск будет возвращать долг Западу в белорусских рублях. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром страны Романом Головченко.

По словам главы республики, Белоруссия является надежным плательщиком, который готов платить по своим долгам. Он напомнил, что на Западе отказались принимать валюту из Белоруссии.

Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным.

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