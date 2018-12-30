Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром страны Романом Головченко.
По словам Лукашенко, встреча с российским лидером состоится в ближайшее время. На ней президент Белоруссии намерен подвести итоги нынешнего года и спланировать задачи на предстоящий год.
Отметим, что последняя встреча Лукашенко и Путина состоялась 14 октября перед началом саммита СНГ в Астане.
Ранее Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность Белоруссии.
Фото: aa.com.tr
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