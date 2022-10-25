Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность Белоруссии

Он подчеркнул, что во всем мире наблюдается рост кибератак.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность страны. Об этом он заявил на совещании по кибербезопасности.

Глава республики отметил, что для выполнения поставленной задачи не надо создавать дополнительные структуры. Он подчеркнул, что во всем мире наблюдается рост кибератак, от которых страдают стратегические объекты, государственные органы, предприятия и банковская система.

Это один из элементов гибридной войны, очень опасный элемент. Цель - нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать в итоге общество. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что урегулирование на Украине возможно за неделю.

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