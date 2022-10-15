Лукашенко: урегулирование на Украине возможно за неделю, но это зависит от США и Британии

Глава Белоруссии дал интервью телеканалу NBC.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что урегулирование на Украине возможно за неделю, но это зависит от позиции, которую занимают США и Великобритания. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью для американского журналиста, которое выйдет на телеканале NBC. Отрывки из сюжета опубликовали представители Telegram-канала "Пул Первого".

Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик выразил мнение о том, что сторонам конфликта для начала стоит прекратить боевые действия в регионе, а уже потом выяснять, кто из них виноват. Он напомнил, что Киев, как и Москва, постоянно обвиняют друг друга в происходящем, но при этом из-за кризиса продолжают гибнуть тысячи людей. В Минске не думают, что это тот путь, который необходим миру для решения проблемы. Александр Лукашенко добавил, что считает своего коллегу Владимира Зеленского несамостоятельным политиком, так как ему запретили проводить переговоры с РФ третьи страны.

Лукашенко упрекнул США в поставках вооружений Киеву.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого