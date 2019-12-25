Беглов посетил выставку достижений Красногвардейского района

В Доме молодежи "Квадрат" открылась выставка, посвященная развитию Красногвардейского района. Экспозицию посетил губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов осмотрел выставку достижений Красногвардейского района, которая проходит в Доме молодежи "Квадрат". Экспозиция стала частью городского проекта, созданного после выставки "Мой Петербург", и посвящена развитию одного из самых быстрорастущих районов города.

Вместе с губернатором выставку посетили депутаты Законодательного собрания Вера Сергеева, Всеволод Беликов и Александр Кущак.

По словам Беглова, за последние 5 лет Красногвардейский район заметно изменился благодаря развитию транспортной инфраструктуры, благоустройства, образования и здравоохранения. Он отметил, что представленные материалы позволяют жителям лучше познакомиться с историей и современными достижениями района.

Экспозиция включает макет района, портретную галерею из 36 жителей, внесших вклад в развитие города, фотопроект "Единство крови", а также интерактивную зону с VR очками, макеты техники, стенды о развитии различных отраслей и материалы, посвященные ведущим предприятиям района, специальной военной операции и Победе в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщили о том, что горячую линию для поддержки молодых педагогов запустят в Петербурге.

Фото Пресс-служба администрации правительства Санкт-Петербурга

