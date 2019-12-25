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В Белоруссии анонсировали большое интервью с Лукашенко
Сегодня, 10:00
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В Белоруссии анонсировали большое интервью с Лукашенко

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В сообщении канала сказано, что политик готов откровенно ответить на все самые острые темы.

В Белоруссии анонсировали большое интервью с занимающим пост президента республики Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого" и официальные ресурсы.

Интервью состоится во вторник. Последний раз Лукашенко давал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Это было в начале августа. В беседе белорусский политик затронул вопросы своих взаимоотношений с бывшими действующими главами соседних государств. Он рассказал о своем опыте борьбы с пандемией коронавируса и ответил на вопросы личного характера.

Напомним, массовые протесты начались по всей республике 9 августа. Тогда в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%. Белорусы не согласились с итогами выборов.

Ранее мы сообщили, что президент Литвы готов стать посредником между властями и оппозицией Белоруссии.

Теги: александр лукашенко, белоруссия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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