Доля США в мировой экономике в 2025 году составила 14,65%

Отмечается, что американской экономики в мировом ВВП при Трампе снизилась до минимума с 1980 года.

Доля США в мировой экономике по итогам 2025 года составила 14,65% Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Отмечается, что доля американской экономики в мировом ВВП при президенте Дональде Трампе снизилась до минимума с 1980 года. При этом средняя доля США в мировой экономике за четыре года президентства Джо Байдена, который возглавлял Белый дом до второго срока Трампа, составляла 14,93%.

Также сообщается, что номинальный размер ВВП США по итогам третьего квартала достиг почти 31,1 трлн долларов. Это стало историческим максимумом.

Фото: pxhere.com