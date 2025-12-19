Доля США в мировой экономике в 2025 году составила 14,65%

Доля США в мировой экономике по итогам 2025 года составила 14,65% Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).
Отмечается, что доля американской экономики в мировом ВВП при президенте Дональде Трампе снизилась до минимума с 1980 года. При этом средняя доля США в мировой экономике за четыре года президентства Джо Байдена, который возглавлял Белый дом до второго срока Трампа, составляла 14,93%.
Также сообщается, что номинальный размер ВВП США по итогам третьего квартала достиг почти 31,1 трлн долларов. Это стало историческим максимумом.
Фото: pxhere.com
