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В Кремле ответили на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Сегодня, 14:46
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matveyvn

В Кремле ответили на угрозу санкций против "Северного потока — 2"

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Песков считает, что оснований для таких разговоров пока нет.

В Кремле ответили на угрозу санкций против "Северного потока — 2". С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова некоторых немецких политиков о том, что в ответ на отравление Алексея Навального стоит остановить строительство газопровода. Песков напомнил, что СП-2 — это коммерческий проект.

С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, оснований для таких разговоров пока нет.

Ранее мы писали, что Меркель не исключила санкции против "Северного потока-2".

Теги: кремль, песков, северный поток 2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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