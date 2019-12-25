Песков считает, что оснований для таких разговоров пока нет.

В Кремле ответили на угрозу санкций против "Северного потока — 2". С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова некоторых немецких политиков о том, что в ответ на отравление Алексея Навального стоит остановить строительство газопровода. Песков напомнил, что СП-2 — это коммерческий проект.

С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, оснований для таких разговоров пока нет.

Ранее мы писали, что Меркель не исключила санкции против "Северного потока-2".