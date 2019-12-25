Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила санкции против "Северного потока-2". По её словам, она тесно взаимодействует с министром иностранных дел страны по инциденту с Алексеем Навальным.
При этом официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что делать какие-то выводы пока рано.
"Северный поток 2" является проектом, который вызывал и вызывает много разногласий.
Штеффен Зайберт, официальный представитель немецкого правительства
Он отметил, что ЕС принял новую газовую директиву — и это создало правовое основание для строительства газопровода.
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным.
Ранее немецкий политик предположил, кто мог отравить Навального.
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