Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что делать какие-то выводы пока рано.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила санкции против "Северного потока-2". По её словам, она тесно взаимодействует с министром иностранных дел страны по инциденту с Алексеем Навальным.

При этом официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что делать какие-то выводы пока рано.

"Северный поток 2" является проектом, который вызывал и вызывает много разногласий. Штеффен Зайберт, официальный представитель немецкого правительства

Он отметил, что ЕС принял новую газовую директиву — и это создало правовое основание для строительства газопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным.

Ранее немецкий политик предположил, кто мог отравить Навального.