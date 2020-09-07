Немецкий политик предположил, кто мог отравить Навального

Политик считает, что отравить оппозиционера могли противники строительства «Северного потока -2».

Депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи предположил, кто мог отравить российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью MDR Aktuell.

Гизи считает, что утверждать о причастности российских властей к отравлению Навального – это "абсурд". Он уверен, что представители Кремля не заинтересованы в смерти политика. Немецкий политик думает, что российские власти понимают последствия подобных решений.

Возможно, что это сделал противник газопровода в Германию. Виновник инцидента понимал, что если возложить ответственность за случившееся на Россию, то это вобьет клин в отношения между Москвой и Западом. - Грегор Гизи, депутат бундестага от Левой партии

Коллеги депутата поддержали его мнение. Так член берлинского сената от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн написал в Facebook о наличии "отношений и финансовых связей между Навальным, Соросом и кланом Обама-Клинтон".

Ранее мы сообщили, что названа дата визита Лукашенко в Москву.

Видео: Youtube/phoenix