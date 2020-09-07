Названа дата визита Лукашенко в Москву

Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой в ближайшие дни.

Названа дата визита занимающего пост президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Накануне СМИ писали о том, что Александр Лукашенко прилетит в Москву 14 сентября. Журналисты телеканала "Дождь" заверили, что встреча Путина и Лукашенко состоится через неделю. Так им сказал собственный источник в госструктурах. 14 сентября "фигурировало" в разговорах при обсуждении встречи Лукашенко и Путина. Сотрудники российского ведомства уточнили, что дату могут перенести по неопределенным обстоятельствам.

Недавно в Минск летал премьер-министр Михаил Мишустин. Члены делегации обсудили с коллегами из правительства республики вопросы, связанные с кризисом в республике и вмешательство других государств во внутреннюю политику страны.

Ранее мы сообщили, что Жириновский сделал прививку от коронавируса.

Видео: ВК/МИД России