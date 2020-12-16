В Чехии допустили отстранение России от строительства АЭС "Дукованы"

Чехия собирается пересмотреть условия тендера на строительство атомной станции.

Глава минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что взрывы на складе боеприпасов в стране в 2014 году, к которым якобы причастны российские спецслужбы, способны повлиять на тендер на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Novinky.

Одним из кандидатов на строительство является "Росатом". Чешская оппозиция и спецслужбы считают, что участие РФ в строительстве РФ способно нанести ущерб безопасности страны.

Эти события, конечно, могут повлиять на "Дукованы". Это очень серьезная информация. Любое подобное действие, если будет подтверждено, однозначно должно иметь свои последствия. Карел Гавличек, глава минпромторга Чехии

Накануне стало известно, что власти Чехии объявили о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Также были объявлены в розыск Александр Петров и Руслан Боширов, причастных к "делу Скрипалей".

Ранее премьер Чехии рассказал о вынужденном интересе к "Спутнику V".

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