Премьер Чехии рассказал о вынужденном интересе к "Спутнику V"

Андрей Бабиш считает, что к покупке российской вакцины страны ЕС подталкивает Брюссель.

Премьер-министр Чехии рассказал о вынужденном интересе к "Спутнику V". Андрей Бабиш уточнил, что на данный момент Евросоюз не может обеспечить Прагу препаратами для профилактики коронавируса. Этим Брюссель якобы "косвенно вынуждает" страны европейского содружества вести переговоры по поводу вакцины с Москвой, несмотря на то, что разработка НИЦ имени Гамалеи еще не одобрена Европейским агентством по лекарствам.

Не удивляюсь, что Курц говорит, что купит для своей страны миллион доз "Спутника V"...Чехия, наоборот, хочет получить одобренные вакцины. Теперь же мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не происходит. Андрей Бабиш, глава правительства Чехии

Напомним, что еще 28 февраля президент Чехии Милош Земан обратился к российскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой поставить стране партию "Спутника V". Политик отметил, что Москва уже дала свое согласие на эту операцию.

Премьер Чехии призвал ограничить передвижение жителей границами районов.

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