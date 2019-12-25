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Австрия собирается в апреле закупить 1 млн доз "Спутника V"
Сегодня, 14:49
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lesjasap

Австрия собирается в апреле закупить 1 млн доз "Спутника V"

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Себастьян Курц рассказал о пользе для Вены российской вакцины против коронавируса.

Австрия собирается в апреле закупить 1 млн доз "Спутника V". Об этом журналистам телеканала ОЕ24 рассказал канцлер страны Себастьян Курц. Чиновник выступил с заявлением о том, что в вопросе вакцинации населения не должно быть геополитических шор.

Важно только то одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. 

Себастьян Курц, канцлер Австрии

Глава правительства добавил, что если Австрия получит дополнительно один миллион доз вакцины от коронавируса, то это поможет государству спасти множество человеческих жизней, а также сохранить для населения рабочие места.

Постпред РФ в Вене назвал антироссийскими учения Defender Europe.

Фото: Минздрав России

Теги: австрия, себастьян курц, спутник v
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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