В МИД России прокомментировали выдворение российских дипломатов из Чехии

Ведомство считает, что Прага знает о последствиях своего решения.

В МИД России заявили, что Праге известно о последствиях высылки из Чехии 18 российских дипломатов. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Напомним, накануне первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, заявил, что Прага намерена выслать 18 сотрудников посольства РФ. По данным чешских спецслужб, эти люди являются офицерами разведки России.

Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами". Мария Захарова, официальный представитель МИД России

На такое шаг власти республики пошли из-за подозрения российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года. Тогда взорвались около десяти тысяч килограммов боеприпасов и погибли два человека. Одной из причин взрыва следователи назвали халатность рабочего.

Ранее глава МИД Чехии объявил об отставке.

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