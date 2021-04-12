Глава МИД Чехии объявил об отставке

Его сменит уже занимавший этот пост ранее Лубомир Заоралек.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек уходит в отставку. Об этом он заявил на брифинге, который транслировался Чешским ТВ, сообщает "РИА Новости".

Предполагается, что его сменит Лубомир Заоралек. Он уже занимал пост главы МИД Чехии в 2014-2017 годах. Сам Петршичек занимал эту должность с осени 2018 года.

Ранее СМИ сообщали, что на отставке давно настаивал президент Чехии Милош Земан. Также Петршичек является противником российской вакцины "Спутник V", он не рекомендовал использовать ее в республике до одобрения препарата в ЕМА.

Ранее премьер Чехии рассказал о вынужденном интересе к "Спутнику V".

Видео: YouTube / CNN Prima NEWS