Глава МИД Чехии объявил об отставке

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек уходит в отставку. Об этом он заявил на брифинге, который транслировался Чешским ТВ, сообщает "РИА Новости".
Предполагается, что его сменит Лубомир Заоралек. Он уже занимал пост главы МИД Чехии в 2014-2017 годах. Сам Петршичек занимал эту должность с осени 2018 года.
Ранее СМИ сообщали, что на отставке давно настаивал президент Чехии Милош Земан. Также Петршичек является противником российской вакцины "Спутник V", он не рекомендовал использовать ее в республике до одобрения препарата в ЕМА.
Ранее премьер Чехии рассказал о вынужденном интересе к "Спутнику V".
Видео: YouTube / CNN Prima NEWS
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