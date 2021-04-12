Полпредом Башкирии при президенте России назначен высший офицер ФСБ

Полномочным представителем Башкирии при президенте России, заместителем премьер-министра республики назначен Ханалиев Умарпаша Юсупович. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление главы Башкирии Радия Хабирова.
Указ о назначении подписан 12 апреля.
Умарпаша Ханалиев родился в 1951 году в Волжской области Киргизской ССР. Почти всю свою жизнь он посвятил службе в органах Федеральной службы безопасности. Также Ханалиев принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, за что получил звание Героя России.
Очень хотим, чтобы представительство было точкой входа в республику инвестиций и обширных знакомств. Желаем вам успехов. Это очень ответственная работа. Я полагаю, что ваши компетенции, ваш жизненный путь позволит эту задачу выполнить.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Ранее Владимир Путин отправил в отставку главу Тувы.
Видео: YouTube / Правительство Республики Башкортостан
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