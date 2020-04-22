В Башкирии ребенка на роликах чуть не унесло бурным потоком воды

Ребенка спас случайный прохожий.

В Башкирии ребенок пытался на роликовых коньках перейти через мощный поток воды и чуть не утонул. Об этом сообщает "Туймазинский Вестник".

Инцидент произошел в городе Давлеканово.

В опубликованном ролике видно, что потоки талой воды сбивают с ног ребенка, который пытается выбраться самостоятельно на обочину. Но случайному прохожему удается его спасти. Его спутница и засняла все на камеру телефона.

Также сообщается, что в происшествии участвовал второй ребенок. Но ему удалось самому выбраться на противоположный край водного потока.

Ранее на Алтае из-под земли вырвались фонтаны грунтовых вод.

Видео: ВК / Туймазинский Вестник

