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В Башкирии ребенка на роликах чуть не унесло бурным потоком воды

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Ребенка спас случайный прохожий.

В Башкирии ребенок пытался на роликовых коньках перейти через мощный поток воды и чуть не утонул. Об этом сообщает "Туймазинский Вестник". 

Инцидент произошел в городе Давлеканово.

В опубликованном ролике видно, что потоки талой воды сбивают с ног ребенка, который пытается выбраться самостоятельно  на обочину. Но случайному прохожему удается его спасти. Его спутница и засняла все на камеру телефона.

Также сообщается, что в происшествии участвовал второй ребенок. Но ему удалось самому выбраться на противоположный край водного потока.

Ранее на Алтае из-под земли вырвались фонтаны грунтовых вод.

Видео: ВК / Туймазинский Вестник
 

Теги: башкирия, давлеканово, паводки, роликовые коньки
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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