На Алтае из-под земли вырвались фонтаны грунтовых вод

Такое явление обычно во время крупных паводков.

В Республике Алтай из-под земли вырвались мощные фонтаны грунтовой воды. Об этом сообщает сайт "Altapress.ru". Это произошло рядом с селом Жана-Аул в Кош-Агачском районе.

По словам источника в районной администрации, таким образом из-под земли вырываются грунтовые воды, которые накопились из-за паводка. Отмечается, что такое явление происходит не впервые. В прошлом году столб воды достигал пяти метров в высоту.

Также сообщается, что такой фонтан не несет ущерба для людей и поселений, поскольку он находится далеко от населенных пунктов.

Ранее Путин оценил ситуацию с паводками и природными пожарами в регионах.

Видео: ВК / Инцидент Барнаул