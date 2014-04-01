На Алтае министра здравоохранения отправили в отставку

Об этом министр здравоохранения Сергей Коваленко узнал из СИЗО.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в связи с утратой доверия отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко. Ранее он был арестован по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Михаил Максимов.

Также в рамках уголовного дела были арестованы помощник министра Рустам Туюнчеков и гражданин Казахстана Михаил Алексеев. А еще несколько бизнесменов находятся под подпиской о невыезде.

Сегодня глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ об освобождении министра здравоохранения Сергея Коваленко от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Михаил Максимов, пресс-секретарь губернатора республики Алтай

Напомним, Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков обвиняются в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Возбуждено три уголовных дела по получению "откатов" за поставку по государственным контрактам медицинского оборудования. Сумма откатов составляет более 13 миллионов рублей.

Ранее бизнесмен Борис Шпигель был госпитализирован в больницу "Матросской тишины".

Фото: ВК / Сергей Коваленко