На Алтае министра здравоохранения отправили в отставку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в связи с утратой доверия отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко. Ранее он был арестован по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Михаил Максимов.
Также в рамках уголовного дела были арестованы помощник министра Рустам Туюнчеков и гражданин Казахстана Михаил Алексеев. А еще несколько бизнесменов находятся под подпиской о невыезде.
Сегодня глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ об освобождении министра здравоохранения Сергея Коваленко от занимаемой должности в связи с утратой доверия.
Михаил Максимов, пресс-секретарь губернатора республики Алтай
Напомним, Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков обвиняются в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Возбуждено три уголовных дела по получению "откатов" за поставку по государственным контрактам медицинского оборудования. Сумма откатов составляет более 13 миллионов рублей.
Ранее бизнесмен Борис Шпигель был госпитализирован в больницу "Матросской тишины".
Фото: ВК / Сергей Коваленко
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все