Бизнесмен Борис Шпигель госпитализирован в больницу "Матросской тишины"

Ранее в СИЗО подсудимый не раз жаловался на состояние здоровья.

Бизнесмен Борис Шпигель, который был арестован по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, был госпитализирован из московского СИЗО № 4 в больницу изолятора "Матросская тишина". Об этом сообщила "РИА Новости" член столичной ОНК Ольга Дружинина.

По сообщению работников изолятора, ранее Шпигель жаловался на ухудшение состояния здоровья и опасался, что умрет в СИЗО. Отмечается, что он несколько раз уже нуждался в услугах медиков.

Накануне вечером его перевели из ИВС в СИЗО № 4. Сегодня, когда мы его посещали, он вышел к нам, прошел десять метров и пожаловался на здоровье. В СИЗО было принято решение об экстренной госпитализации Шпигеля в больницу "Матросской тишины. собеседник "РИА Новости"

Напомним, согласно данным следствия, Иван Белозерцев получил многомиллионную взятку от главы "Биотэка" Бориса Шпигеля. За это он должен был оказать помощь компании получить государственный контракт на поставку медицинских препаратов в медучреждения Пензенской области.

Ранее правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста губернатора.

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