Ранее президент РФ постановил убрать Ивана Белозерцева с поста главы региона из-за утраты доверия.

Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста губернатора. Об этом журналистам рассказала представитель пресс-службы губернатора Ивана Белозерцева Дина Черемушкина. Ранее чиновника уволили с занимаемой должности указом президента в связи с утратой доверия. Должностное лицо подозревают в получении взяток на сумму в 31 млн рублей. Следствие считает, что Белозерцев получил деньги и ценные вещи через посредников. "Подарки" ему могли предоставлять руководитель группы фармкомпаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена Евгения и глава ОАО "Фармация" Антон Колосков.

При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина. Дина Черемушкина, представитель администрации региона

Напомним, что досрочный выборы главы Пензенской области запланированы на 19 сентября в единый день голосования.

Басманный суд Москвы арестовал экс-сенатора Шпигеля по делу о взятках.

Фото: Piter.tv